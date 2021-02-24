Петербуржцы приготовились плыть и отбиваться от ледяного дождя: весна попробует отвоевать себе место

В Петербурге наступает первая февральская оттепель. Учитывая, сколько снега намело за время длинных выходных, можно сказать, что горожан ждет еще одно испытание погодой. Тяжелее оно станет благодаря мокрому снегу и ледяному дождю.

Февраль в Северной столице подходит к своему завершению. Он успел стать самым холодным месяцем года – средняя температура в Петербурге, которая составила 11,1 градуса, на пять градусов ниже климатической нормы. При этом относительно теплыми были только первые три дня месяца.

Уже сегодня, 24 февраля, в город придет мощный атлантический циклон, получивший название «Дитер». К вечеру в Петербурге ждут первые февральские оттепели, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, оттепель будет сопровождать снегопад, который перейдет в мокрый снег. Возможны ледяные дожди.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», уже ночью может потеплеть до +3 градусов. Плюсовая температура сохранится и в пятницу, 26 февраля.

Отметим, что только к 21-му февраля в Петербурге выпало больше трети месячной нормы осадков – 12 мм. При этом высота снежного покрова достигла 25 см, а в Ленобласти и вовсе – до 55 см.

При снегопаде, который прошел в Петербурге на выходных, горожан ждут не самые приятные, мокрые, дни.

Как писала ранее Gazeta.SPb, горожане жаловались на несвоевременную уборку, а также вывоз снега, который без конца сгружали к обочинам, чтобы освободить дорогу. Успеют ли все это отправить на снегоплавильные пункты до того, как плавить снег начнет погода, — вопрос.

Впрочем, погода даст горожанам небольшую передышку от холодов. Уже на следующей неделе днем вновь обещают минусовую температуру. Так что все, что успеет подтаять за это время, превратится в лед.