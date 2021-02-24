Коронавирус в Ленобласти подхватили еще 177 человек

За прошедшие сутки в Ленобласти зафиксировано 177 случаев коронавируса. Днем ранее было 180 случаев.

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. С начала пандемии в Ленобласти выявлено 35 443 случаев заражения коронавирусом. В регионе отмечается постепенное снижения числа зараженных.

За прошедшие сутки от коронавируса сопутствующих заболеваний умерли шесть пациентов. Число летальных исходов в Ленобласти достигло 605 человек.

С начала пандемии в России выявлено 4 200 902 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 430 летальных исходов. Общее число тех, кто выздоровел составило 3 751 562 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.