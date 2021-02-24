Дорожники очистили от снега всего 80% петербургских улиц, которые было поручено убрать за сутки

Дорожные службы Петербурга не справляются с поставленными задачами по уборке городских улиц от снега. За вчерашний день службам было поручено очистить 112 улиц в центре города, но к утру работники справились только с 80% работ.

Как сообщили в Смольном, на этих выходных улицы Петербурга круглосуточно расчищали более 1200 единиц техники. По ночам на дорогах работали порядка 350 работников ручной уборки, а днем — более 1100 человек. За два выходных из города вывезли свыше 124 тыс. кубометров снега.

.Вице-губернатор Николай Бондаренко заявил, что все запланированные на сутки работы должны быть выполнены в срок и полностью, а отставания должны быть наверстаны за сегодняшний день.

Он подчеркнул, что приоритетными должны быть узкие улицы, на которых уже подготовили снег для погрузки. После этого дорожникам поручили убирать лотковые зоны, где припаркованные автомобили разбили сформированный вал.

Также за выходные инспектора Центра комплексного благоустройства выявили почти 370 нарушений по качеству работы дорожных служб.

Между тем, жители города продолжают жаловаться на огромные сугробы, которые никто не убирает после снегопадов. Многие порой даже не могут пройти к подъезду из-за плохо расчищенных дорожек. Также из-за заснеженных дорог в городе участились ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, как Петербург раскапывают после снежных выходных.