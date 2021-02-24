Фоторепортаж Gazeta.SPb: как Петербург раскапывают после снежных выходных

Фоторепортаж Gazeta.SPb: как Петербург раскапывают после снежных выходных
Как убирают Петербург. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

За три дня, с 21 по 23 февраля, в Петербурге выпало более 33 сантиметров снега. Город пытаются убирать в усиленном режиме, горожане же утверждают, что их жалобы игнорируются неделю, а им только и остается следить, как растут снежные горы.

Как убирают Петербург. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Как писала Gazeta.SPb, только в воскресенье, 21 февраля, в Петербурге выпало больше трети месячной нормы осадков – 12 мм, а высота снежного покрова достигла 25 сантиметров. Снегопад продолжался все выходные. В результате намести успело, по данным комитета по благоустройству, 33 сантиметра.

Как убирают Петербург. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Ранее в ведомстве уже признавали: после снегопада убрать город одновременно невозможно. Результатом стали снежные горы, которые выросли в Петербурге за выходные на обочинах, перед остановками общественного транспорта, на тротуарах. Такой уборкой горожане осталось недовольны.

Как убирают Петербург. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

На странице комитета по благоустройству в социальных сетях – немало гневных сообщений. Некоторые отмечают, что на их заявки на уборку не реагируют неделю.

Как убирают Петербург. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

«Горы навалены. Как обычно — само растает!», — эмоционально отметила одна из петербурженок.

Как убирают Петербург. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Отметим, что погода дала горожанам совсем небольшую передышку. Следующий снегопад будет сопровождать оттепель. Город начнет поливать ледяной дождь и мокрый снег.

Как убирают Петербург. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Как убирают Петербург. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

При этом рассчитывать на то, что в Петербург пришла весна, пока не приходится. Как сообщал ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, это только первая схватка весны и зимы. Пока победа остается за последней.

Как убирают Петербург. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
новости СПб погода снег снегопад уборка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кремле рассказали, почему Путин появился на морозе без шапки
Более 11 тонн сушеной ромашки проверили в Большом порту Петербурга
Фоторепортаж Gazeta.SPb: как Петербург раскапывают после снежных выходных
Давид Манукян попал в больницу после поражения в шоу «Танцы со звездами»
Путин подписал закон о штрафах за санкции в отношении российских СМИ
ДТП на пересечении Октябрьской Набережной с улицей Крыленко спровоцировало пробку
В Ленобласти школьный автобус учеником попал в ДТП
В Петербурге стартовала вакцинация от COVID-19 в торговых центрах: ...