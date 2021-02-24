Фоторепортаж Gazeta.SPb: как Петербург раскапывают после снежных выходных

За три дня, с 21 по 23 февраля, в Петербурге выпало более 33 сантиметров снега. Город пытаются убирать в усиленном режиме, горожане же утверждают, что их жалобы игнорируются неделю, а им только и остается следить, как растут снежные горы.

Как писала Gazeta.SPb, только в воскресенье, 21 февраля, в Петербурге выпало больше трети месячной нормы осадков – 12 мм, а высота снежного покрова достигла 25 сантиметров. Снегопад продолжался все выходные. В результате намести успело, по данным комитета по благоустройству, 33 сантиметра.

Ранее в ведомстве уже признавали: после снегопада убрать город одновременно невозможно. Результатом стали снежные горы, которые выросли в Петербурге за выходные на обочинах, перед остановками общественного транспорта, на тротуарах. Такой уборкой горожане осталось недовольны.

На странице комитета по благоустройству в социальных сетях – немало гневных сообщений. Некоторые отмечают, что на их заявки на уборку не реагируют неделю.

«Горы навалены. Как обычно — само растает!», — эмоционально отметила одна из петербурженок.

Отметим, что погода дала горожанам совсем небольшую передышку. Следующий снегопад будет сопровождать оттепель. Город начнет поливать ледяной дождь и мокрый снег.

При этом рассчитывать на то, что в Петербург пришла весна, пока не приходится. Как сообщал ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, это только первая схватка весны и зимы. Пока победа остается за последней.