Миллера снова избрали главой правления «Газпрома»

Он будет заниматься должность на протяжении ближайших пяти лет.

Алексей Миллер останется на посту председателя правления «Газпрома» еще на пять лет. Такое решение принял совет директоров компании сегодня, 24 февраля. Об этом сообщается в сообщении «Газпрома».

Отмечается, что не было ни одного человека, который бы проголосовал «против» кандидатуры Миллера, так что решение приняли единогласно. Напоминаем, что Миллер занимает должность на протяжении 20 лет – с 2001 года. Его очередной срок подходил бы к концу 31 мая 2020 года.

Известно, что рынок практически не отреагировал на переизбрание Миллера главой правления «Газпрома». Акции компании стоят столько же, сколько стоили до объявления новости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Газпром» может полностью отказаться от сбыта газа в Дагестане.