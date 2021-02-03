«Газпром» может полностью отказаться от сбыта газа в Дагестане

Сейчас сбыт газа в Дагестане осуществляется через «Газпром межрегионгаз Махачкала», а газораспределение — через «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределение Махачкала». Фото: сайт ПАО "Газпром нефть"

Сейчас сбыт газа в Дагестане осуществляется через «Газпром межрегионгаз Махачкала», а газораспределение — через «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределение Махачкала». Фото: сайт ПАО "Газпром нефть"

Компания «Газпром» намерена сократить свое присутствие в Дагестане и, возможно, полностью откажется от сбыта газа и газораспределения в этом регионе.

Глава корпорации Алексей Миллер предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину создать в Дагестане единого оператора, который занялся бы обеспечением региона газом. В свою очередь, «Газпром» сохранил бы за собой только право оптовых поставок.

Намерения холдинга «Коммерсантъ» объясняет масштабами задолженностей за газ в Дагестане: на 1 октября 2020 года жители не выплатили по счетам 14,9 млрд рублей. По информации издания, работа «Газпрома» осложняется также незаконным потреблениями и судебными разбирательствами, призванными взыскать с должников оплату.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала 2021 года «Газпром» снизил транзит газа через Украину.