В Петербурге мужчин чаще приглашают на более высокую зарплату, чем женщин

В городе не нашли ни одной профессиональной сферы, где зарплатные ожидания мужчин были бы ниже женщин. Фото: pixabay

В городе не нашли ни одной профессиональной сферы, где зарплатные ожидания мужчин были бы ниже женщин. Фото: pixabay

Специалисты hh.ru проанализировали зарплаты, на которые рассчитывают соискатели-мужчины из Петербурга, и выяснила, на вакансии с какими зарплатами их берут.

Оказалось, что в среднем петербуржцы претендуют на зарплату в 50 тысяч рублей, что на 10 тысяч больше, чем зарплатные ожидания жительниц города.

При этом самые высокие запросы наблюдаются у мужчин из сферы высшего менеджмента — они хотят зарабатывать 100 тысяч рублей, а также у соискателей из сферы добычи сырья — 80 тысяч рублей. Женщины в этих сферах согласны на зарплату в 65 тысяч и 55 тысяч рублей соответственно.

Стоит отметить, что в городе не нашли ни одной профессиональной сферы, где зарплатные ожидания мужчин были бы ниже женщин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более двух петербуржцев претендуют на одну вакансию: 80 тыс. безработных в городе.