Беглов призвал усилить профилактику телефонного мошенничества

В Петербурге будет организована разъяснительная работа с жителями старшего поколения. Их научат распознавать мошенников, чтобы уменьшить случаи данных преступлений.

Об этом стало известно в среду, 24 февраля. Как сообщают в Смольном, такое поручение было выдано губернатором города Александром Бегловым районным администрациям Северной столицы.

«В первую очередь, необходимо защитить пожилых людей. Нужно повышать финансовую грамотность горожан, чтобы они понимали опасность телефонных звонков от мошенников, которые хотят навязать ненужные продукты и услуги, а зачастую — просто выманить деньги, прикидываясь официальными лицами», – пояснил градоначальник на совещании.

Отмечается, что в минувшем году в городе снизилось количество квартирных краж, грабежей и разбойных нападений. Однако стало больше телефонных мошенничеств. Преступники осваивают новые технологии для вымогательства и получения средств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что пожилой петербуржец отдал мошенникам 4,5 млн рублей сбережений.