Власти назвали условия для включения слова «Санкт-Петербург» в названия фирм

В Северной столице разработали брошюру для бизнесменов, которые планируют в название добавить слово «Санкт-Петербург».

Об этом стало известно в среду, 24 февраля. Информация появилась в комитет по экономической политике и стратегическому планированию города. Орган власти утвердил правила, которые придется соблюдать предпринимателям.

Таким образом, наименование «Санкт-Петербург» могут использовать органы государственной власти и местного самоуправления, государственные учреждения и унитарные предприятия, которые учредил город. Кроме этого, оставить слово «Санкт-Петербург» в названии можно тем, кто сделал это ранее.

Также заявку на подобное переименование могут подать крупнейшие налогоплательщики Петербурга, крупные филиалы, организации экспортеры, профессиональные спортивные клубы и некоторые организации в сфере искусства. Например, цирковые, театрально-концертные и другие творческие коллективы.

Чтобы изменить наименование, нужно подать заявку в комитет. Власти города рассмотрят предложение и вынесут свое решение по данному поводу.

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