Заболеваемость Covid-19 в Петербурге за праздничные выходные снизилась на 75%

В Северной столице намечен спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Болезнь сбавила обороты после длительных выходных в честь Дня защитника Отечества.

Об этом стало известно в среду, 24 февраля. Согласно данным межведомственного координационного совета по противодействию инфекции, количество новых случаев снизилось на 74,45%, а количество госпитализаций – на 39,36%.

«В значительной степени обусловлено тем, что вторник 17.02.2021 был будним днем, а вторник 23.02.2021 — выходным. В выходные дни за медицинской помощью всегда обращается меньше людей, чем в будни», – говорится в сообщении.

Напомним, что количество свободных коек для пациентов сейчас составляет 31,3%, то есть 2 тыс. 428 мест. Эксперты связывают снижение заболеваемости с массовой вакцинацией от новой болезни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге стартовала вакцинация от COVID-19 в торговых центрах.