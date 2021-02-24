В Смольном показали новую схему развития метро Петербурга

Стало известно, как будет развиваться метрополитен в городе. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Стало известно, как будет развиваться метрополитен в городе. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Власти Северной столицы разработали новую схему для строительства подземки. Проект предусматривает сроки ввода новых станций и этапы строительства.

Информация об этом появилась на сайте Смольного. Согласно данным администрации, на данный момент новая документация метро проходит антикоррупционную экспертизу.

Таким образом, станция «Балтийская» начнет свою работу не позднее 2024 года, а метро «Юго-Западная» будет доступна жителям только в 2023 году. Такой срок предусмотрен и для вестибюлей станции «Путиловская».

Кроме этого, говорится о том, что на 2027 год предусмотрено открытие второго вестибюля «Приморской. В это же время начнутся подобные работы на станциях «Заставская», «Боровая» и «Броневая».

Что касается станций «Александрино» и «Проспект Маршала Жукова», то их строительство продлили на 3 года. Они будут готовы только в 2030 году. Это касается и таких станций, как «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Брестская» и «Сосновая поляна».

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