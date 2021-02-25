Капризов помог «Миннесоте» одолеть «Колорадо»

«Миннесота Уайлд» в гостях обыграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 6:2 в пользу «дикарей».

В составе «Миннесоты Уайлд» шайбы забросили Матс Цуккарелло, Зак Паризе, Маркус Фолиньо, Райан Хартман и Нико Штурм, оформивший дубль.

У «лавин» заброшенными шайбами отметились Джей Ти Комфер и Назем Кадри. У «Миннесоты» Кирилл Капризов провел на льду 14 минут, отметился двумя результативными передачами.

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