Утренние пробки в Петербурге достигли шести баллов

Утренние пробки в Петербурге достигли шести баллов
Дорожная ситуация в Петербурге 25 февраля. Фото: Яндекс.Пробки

В Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли шести баллов. Петербургские водители стоят в пробках.

Утром 25 февраля движение транспортных средств затруднено на набережной Обводного канала, Народной улице, Невском путепроводе, площади Восстания, Невском проспекте.

Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», автомобильные заторы образовались на улице Савушкина, проспекте Энтузиастов, Октябрьской набережной, Пискаревском проспекте.

Ситуацию на дорогах города усложнили аварии. По данным сервиса, за утро в городе произошло уже шесть дорожно-транспортных происшествий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на длинных выходных Петербург, как и обещали синоптики, успело серьезно занести снегом. Горожане завалили комитет по благоустройству гневными сообщениями, на заснеженных дорогах столкнулись десятки машин.

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