Си Цзиньпин заявил о полной победе над крайней нищетой в Китае

Лидер Китая Си Цзиньпин объявил о «полной победе» над крайней нищетой в стране, сообщает агентство «Синьхуа».

Он отметил, что в самой густонаселенной стране мира ликвидирована абсолютная бедность. По его словам, за последние восемь лет 98,99 млн сельских жителей избавились от нищеты. Председатель КНР добавил также, что из списка бедных районов исключили 832 уезда и 128 тысяч деревень.

Он назвал это «чудом», которое «войдет в историю». Си Цзиньпин отметил, что китайское правительство потратило на борьбу с нищетой около 1,6 трлн юаней (порядка 246 млрд долларов).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель КНР Си Цзиньпин считает, что противостояние США и Китая является катастрофой не только для обеих стран, но и для всего мира. Об этом он заявил во время телефонного разговора с новым президентом США Джо Байденом.