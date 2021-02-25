Петербуржцы надевают резиновые сапоги: по городу потекли реки из неубранного снега

Как и следовало ожидать, оттепель в Петербурге привела к тому, что городские улицы, которые не успели убрать после снегопадов, превратились в каток. Отдельные участки уже затопило. Петербуржцам только и остается, что соревноваться в ловкости и доставать резиновые сапоги.

Погод дала горожанам совсем небольшую передышку. Все длинные выходные Петербург заваливало снегом – за 21-23 февраля успело выпасть 33 сантиметра осадков. Дорожные службы, хоть и работали в усиленном режиме, не смогли получить от горожан удовлетворительную оценку.

Как ожидалось, с наступлением «плюсов» город поплыл. Из-за сугробов и каши на дорогах передвигаться было непросто, из-за гололедицы это стало невозможно. В социальных сетях появляются фото и видео от разгневанных горожан – льдом покрыты тротуары даже в центре города. Одни пешеходы передвигаются мелкими шашками, как пингвины, другие – воображают себя лыжниками и стараются не отрывать ног от дороги.

Гололедица не единственная проблема, с которой петербуржцы и дорожники столкнулись в четверг, 25 февраля. На дорогах появляются лужи, которые не собираются уходить.

Как объяснили Gazeta.SPb в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» после снегопадов вода не может уйти с проезжей части – патрубки, которые предназначены для отвода воды, замерзают. На предприятии также подчеркнули: эта работа находится в зоне ответственности дорожных служб, но ГУП при локальных подтоплениях помогает отогревать патрубки парогенераторами.

Такие подтопления уже заставили жителей Петербурга надеть резиновые сапоги. Без них, как отмечают горожане, невозможно пройти, в том числе через Невский проспект, перекресток Восстания и Кирочной, 8-ю Советскую улицу.

Ливневка забилась и на ЗСД – утром 25 февраля на платной магистрали, у съезда на Васильевский остров, потекли реки.

Отметим, что Петербург плывет не только после снегопадов при замерзших патрубках. На подтопления горожане жалуются после каждого ливня. Летом прошлого года «Водоканал» признал проблему с ливневками и пообещал реконструировать проблемные участки.