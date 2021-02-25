В Петербурге сохранят выплаты медикам, пострадавшим из-за Covid-19

Губернатор Северной столицы Александр Беглов одобрил проект поддержки медицинских работников в текущем году. Сотрудники, пострадавшие от коронавируса, продолжат получать выплаты от государства.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Как сообщают в Смольном, размер выплат останется в прошлогоднем размере. Так, 300 тыс. рублей будут получат пострадавшие от вируса, 500 тыс. рублей при установлении инвалидности и 1 млн рублей будут выдавать семьям, где скончался медицинский сотрудник.

«Пандемия не закончилась. Врачи и медсестры по-прежнему лечат больных с ковидом. Многие рискуют здоровьем и жизнью. Мы должны сохранить систему социальной поддержки пострадавших медицинских работников», – пояснил Александр Беглов.

Отметим, что в прошлом году помощь получили 11 тыс. 178 работников системы здравоохранения на сумму более 3,35 млрд рублей. Также выплатами были обеспечены семьи погибших медиков на сумму 37 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге зафиксировано 911 новых случаев коронавируса.