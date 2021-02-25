Главой комитета Госэконадзора Ленобласти назначена Маринэ Тоноян

Главой комитета Госэконадзора Ленобласти назначена Маринэ Тоноян
Маринэ Тоноян заняла должность главы Госэконадзора Ленобласти. Фото: Администрация Ленобласти

На должность председателя Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области назначена Маринэ Тоноян.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Соответствующее распоряжение подписал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, к исполнению обязанностей Тоноян приступит первого марта.

До назначения на новую должность Маринэ Тоноян была заместителем главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Всеволожского района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Дрегваль назначен на должность вице-губернатора Петербурга.

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