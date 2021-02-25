Метро Москвы обзаведется новой системой видеонаблюдения

Метро Москвы обзаведется новой системой видеонаблюдения
Камеры установят в метро. Фото: pixabay.com

Власти столицы России планируют установить в городской подземке 316 мультимедийных экранов с камерами. Каждый из них будет оснащен видеонаблюдением со специальным фокусом и разрешением Full HD.

Как сообщает «Коммерсант», новые камеры получат 85 станций московского метро. НА данное обновление власти города потратят 932 млн рублей.

«Видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что новые технологии необходимы для дополнительного информирования граждан. Камеры смогут улавливать быстрые движения и следить за пересечением линий пассажирами. Кроме этого, они будут показывать рекламу и сообщения метро.

Данные будут получать и хранить сотрудники подземки и Центра организации дорожного движения Москвы, а также специалисты МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Смольном показали новую схему развития метро Петербурга.

видеонаблюдение камеры метро москва


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российские регионы предупредили об ухудшении финансовой ситуации
В Петербурге осудили восьмерых похитителей человека из ресторана в ТРЦ ...
Метро Москвы обзаведется новой системой видеонаблюдения
Карпович показала фото отца, поразительно похожего на Прилучного
В Петербурге задержали сотрудников УФСИН за попытку взятки от осужденного
В Турции продлили требование справки на COVID для туристов
Власти Петербурга не стали запрещать акцию памяти Бориса Немцова
Коллективный иммунитет у петербуржцев может сформироваться к августу