Метро Москвы обзаведется новой системой видеонаблюдения

Власти столицы России планируют установить в городской подземке 316 мультимедийных экранов с камерами. Каждый из них будет оснащен видеонаблюдением со специальным фокусом и разрешением Full HD.

Как сообщает «Коммерсант», новые камеры получат 85 станций московского метро. НА данное обновление власти города потратят 932 млн рублей.

«Видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что новые технологии необходимы для дополнительного информирования граждан. Камеры смогут улавливать быстрые движения и следить за пересечением линий пассажирами. Кроме этого, они будут показывать рекламу и сообщения метро.

Данные будут получать и хранить сотрудники подземки и Центра организации дорожного движения Москвы, а также специалисты МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Смольном показали новую схему развития метро Петербурга.