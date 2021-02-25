Промышленные предприятия Петербурга получат до 200 млн льготных займов

Промышленные предприятия Петербурга получат до 200 млн льготных займов
Промышленные предприятия смогут получить деньги. Фото: gov.spb.ru

Власти Северной столицы утвердили программу помощи промышленным предприятиям. Компании смогут получить льготный кредит при содействии фонда развития промышленности.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Как сообщает аппарат вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, ставка по займу составит 3% на первые 3 года и 5% на остальной период. Деньги можно будет получать только при одном условии, – покупка оборудования для строительства или модернизация зданий.

Выделенные деньги необходимо сразу пустить в работу. Займы в рамках программы не могут быть использованы для финансирования проектных, строительно-монтажных работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 350 млн рублей назначила ГАТИ в виде штрафов в 2020 году.

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