Промышленные предприятия Петербурга получат до 200 млн льготных займов

Власти Северной столицы утвердили программу помощи промышленным предприятиям. Компании смогут получить льготный кредит при содействии фонда развития промышленности.
Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Как сообщает аппарат вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, ставка по займу составит 3% на первые 3 года и 5% на остальной период. Деньги можно будет получать только при одном условии, – покупка оборудования для строительства или модернизация зданий.
Выделенные деньги необходимо сразу пустить в работу. Займы в рамках программы не могут быть использованы для финансирования проектных, строительно-монтажных работ.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 350 млн рублей назначила ГАТИ в виде штрафов в 2020 году.