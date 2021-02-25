В России за январь увеличилось число преступлений, совершенных мигрантами

Новый год в России начался с негативной статистики. В стране увеличилось количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, в январе 2021 года.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Согласно статистическим материалам МВД о состоянии преступности за январь текущего года, количество преступлений мигрантами увеличилось на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 3,3 тыс. преступлений, что на 6,1% больше, чем за январь 2020 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ — 2,6 тыс. преступлений, что на 6,8% меньше аналогичного периода прошлого года, их удельный вес составил 79,8%», – говорится в сообщении.

Кроме этого, на 18,4% возросло количество преступлений в отношении иностранцев. Подобных нарушений было зафиксировано в январе 1,4 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге жалуются на нехватку рабочей силы из-за отъезда мигрантов по домам.