Ленобласть выделила 500 тысяч рублей, чтобы обеспечить едой Общественную палату

Ленобласть выделила 500 тысяч рублей, чтобы обеспечить едой Общественную палату
Победителя аукциона выберут 3 марта. Фото: pixabay.com

Активных граждан будут кормить за счет региональной казны.

В Ленинградской области разыскивают компанию, которая обеспечит питанием Общественную палату. Власти проводят электронный аукцион. Известно, что на эти цели готовы потратить около 500 тысяч рублей, которые выделят из региональной казны.

Победителя выберут 3 марта. Он должен будет помогать в организации мероприятий Общественной палаты с марта по июнь 2021 года. Компании предстоит накормить активных граждан горячими блюдами, гарнирами, закусками и десертами.

Также за эти деньги планируют организовать кофе-брейки, трансфер и купить несколько букетов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге на аукцион выставили изданную 200 лет назад книгу Пушкина. Отмечается, что книга является очень редкой, так как было выпущено всего 1200 экземпляров. Всего в ней 224 страницы.

еда ленинградская область общественная палата


 

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