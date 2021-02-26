Брагин прокомментировал победу СКА

Брагин прокомментировал победу СКА
Валерий Брагин. Фото: ХК СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итогам матч с «Витязем».

Он отметил, что в целом ему игра понравилась, несмотря на некоторые ошибки.

«В плане физики все три периода хорошо работали, но есть погрешности, которые надо будет убирать. Над большинством еще поработаем. Готовимся к плей-офф», — цитирует его пресс-служба СКА.

Напомним, СКА обыграл «Витязь» со счетом 4:0. Матч состоялся 25 февраля в Ледовом дворце. СКА занимает второе место, имея в своем активе 80 очков. Следующий матч состоится 27 февраля. СКА сыграет с минским «Динамо».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Рейнджерс» без Панарина проиграли «Филадельфии» Проворова в матче НХЛ. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провел более 22 минут игрового времени и нанес один бросок в створ.

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