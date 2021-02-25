«Рейнджерс» без Панарина проиграли «Филадельфии» Проворова в матче НХЛ

«Рейнджерс» без Панарина проиграли «Филадельфии» Проворова в матче НХЛ
Счет матча - 4:3. Фото: Pixabay

«Филадельфия Флайерз» дома обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 4:3.

У «Филадельфии» шайбы забросили Эрик Густафссон, Шейн Гостисбер, Джеймс ван Римсдайк и Кевин Хейх. В составе «Рейнджерс» хет-трик оформил Крис Крайдер.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провел более 22 минут игрового времени и нанес один бросок в створ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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