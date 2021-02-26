В Петербурге вырос спрос на дворников

На фоне снегопадов в нескольких регионах заметно вырос спрос на дворников.

Особенно это заметно в Петербурге, Москве, Московской области, Краснодарском крае, Свердловской области и Татарстане.

Спрос на дворников по сравнению с позапрошлой зимой вырос более чем в два раза, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы HeadHunter.

При этом в 82% вакансий опыт работы не требуются. Средняя зарплата дворников и уборщиков в России колеблется от 25 тыс. до 35 тыс. руб. Иногда зарплаты на эту должность достигают 50 — 65 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты круглосуточно убирают снег, но нужно время, чтобы его вывезти. В Санкт-Петербург продолжают ликвидировать последствия сильных снегопадов.