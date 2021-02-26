Фигурантам уголовного дела о хищении свыше 150 млн рублей в Центре имени Гранова избрали меры пресечения

Разбирательство продолжается уже более шести лет. Фото: ВКонтакте/ ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Минздрава РФ

Разбирательство продолжается уже более шести лет. Фото: ВКонтакте/ ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Минздрава РФ

Куйбышевский районный суд Северной столицы объявил меры пресечения Владимиру Кожикину, Андрею Клекоцкому, Олегу Исмагамбетову и Михаилу Масейкову — фигурантам уголовного дела о хищении почти 158 млн рублей в ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова» в посёлке Песочный.

Согласно материалам следствия, в 2014 году учреждения заключило несколько контрактов с ЗАО «ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг». Организация должна была реконструировать три корпуса центра и отделение радиофармпрепаратов. Подрядчик не выполнил обязательства, однако вышеуказанные фигуранты (первый заместитель главы Центра Клекоцкий, замдиректора по капитальному строительству Кожикин, а также сотрудники ООО «Омега строй» Исмагамбетов и Масейков), зная о незавершенных работах, подписали фальшивые акты приемки и справки стоимости.

На проведение ремонта Центр имени Гранова выделил «ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг» свыше 229 млн рублей, из которых 156 млн были потрачены фактически впустую — корпуса учреждения так и не ввели в эксплуатацию. По факту хищения было возбуждено уголовное дело и предъявлены обвинения.

Суд запретил причастным к правонарушению занимать руководящие должности в органах государственной власти, общаться с обвиняемыми и свидетелями, отправлять и получать почту, а также пользоваться средствами связи и интернетом.

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