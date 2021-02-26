Экс-главу отряда вневедомственной охраны в Петрозаводске обвиняют в присвоении премий подчиненных

Сумма ущерба, причиненная 14 работникам отряда ведомственной охраны в результате противоправных действий их начальника, составила более 125 тысяч рублей. Фото: пресс-служба СУ СК РФ на транспорте по Северо-Западу

Сумма ущерба, причиненная 14 работникам отряда ведомственной охраны в результате противоправных действий их начальника, составила более 125 тысяч рублей. Фото: пресс-служба СУ СК РФ на транспорте по Северо-Западу

Следователи Мурманска завершили расследование уголовного дела по обвинению бывшего руководителя Петрозаводского отряда вневедомственной охраны Октябрьской железной дороги в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По информации следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, в период с 2016 по 2018 годы обвиняемый, находясь на посту руководителя отряда вневедомственной охраны, назначал своим подчиненным премии и присваивал денежные средства себе.

За вышеуказанный период преступник оставил без премий 14 сотрудников, в общей сложности, причинив им материальный ущерб на сумму свыше 125 тысяч рублей. Для возмещения ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму более 800 тысяч рублей. Дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержаны двое сотрудников УФСИН, подозреваемых в получении взяток от осуждённых.