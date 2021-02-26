Антиковидную вакцину «ЭпиВакКорона» испытают на детях

Антиковидную вакцину &#171;ЭпиВакКорона&#187; испытают на детях
Испытания вакцины "ЭпиВакКорона" проведут на детях. Фото: Роспотребнадзор

После получения необходимых разрешений российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» начнут испытывать на несовершеннолетних.

Проводить клинические испытания вакцины, созданной учеными из центра «Вектор» будут на добровольцах возрастом от 14 до 17 лет, сообщает пресс-служба федерального Роспотребнадзора.

Отмечается, что разработчики приступят к проверке эффективности вакцины на подростках только после того, как Минздрав России выдаст разрешение на проведение исследований.

Согласно планам ученых, для участия в испытании препарата от коронавируса привлекут до 150 детей. После успешных результатов испытаний россияне младше 18 лет смогут привиться от коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве рассказали о назальной форме вакцины «Спутник V».

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