В Москве рассказали о назальной форме вакцины «Спутник V»

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что назальная форма вакцины «Спутник V» позволит защитить от коронавируса россиян, которым не рекомендована инъекция.

Ракова рассказала в эфире Первого канала, что назальная форма вакцины тоже будет двухкомпонентной, но будет применяться в качестве спрея. В коробку будет вкладываться специальная насадка-спрей. Граждане смогут получить ее только от врачей, ее будет вводить только медработник.

Она уточнила, что эта форма вырабатывает местный иммунитет. Однако он обладает меньшей эффективностью, но считается более безопасным. Он будет показан тем категориям граждан, для которых не рекомендуется инъекция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Попова заявила, что Россия лучше друг стран проходит пандемию COVID.