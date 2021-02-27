Доктор Комаровский назвал плохие способы укрепления иммунитета

Доктор Комаровский назвал плохие способы укрепления иммунитета
Евгений Комаровский посоветовал вести активный образ жизни, чтобы укрепить иммунитет. Фото: кадр из видео youtube

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил самые неэффективные способы укрепления иммунитета. Худшими медик назвал ряд народных способов и употребление иммуномодуляторов.

Врач опубликовал перечень худших способов укрепить иммунитет в своем Instagram. По мнению Комаровского, в укреплении иммунитета не будет пользы от биологически активных добавок, лука и чеснока, а также иммуномодуляторов. Бесполезными врач считает и амулеты от вирусов, гомеопатию и эхинацею.

Вместе с этим доктор назвал список полезных привычек, которые точно окажут положительное воздействие на иммунную систему. В него вошли здоровый сон, отказ от алкоголя и курения, а также полноценное питание. Также для укрепления иммунитета, как заявляет Комаровский, не будет лишним пройти вакцинацию, делать умеренные физические нагрузки и испытывать положительные эмоции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников заявил, что бананы полезны для диабетиков.

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