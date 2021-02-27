В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 26 тысяч человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 26 тысяч человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки медики успели проверить 26 358 человек.

Об этом стало известно в субботу, 27 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 3 828 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам о Covid-19.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 416 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1 143 человек. Добровольцы выполнили 5 628 заявок.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на данный момент в России ковид-пациенты занимают более 120 тыс. из 156 тыс. больничных коек.

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В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 26 тысяч человек