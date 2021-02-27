В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 26 тысяч человек

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки медики успели проверить 26 358 человек.
Об этом стало известно в субботу, 27 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 3 828 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам о Covid-19.
С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 416 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1 143 человек. Добровольцы выполнили 5 628 заявок.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на данный момент в России ковид-пациенты занимают более 120 тыс. из 156 тыс. больничных коек.