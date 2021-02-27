В России за сутки зафиксировали 11,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки зафиксировали 11,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19
Динамика распространения вируса существенно замедлилась. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

По данным оперативного штаба на 27 февраля, на территории России за сутки выявили 11 534 зараженных коронавирусной инфекцией.

У 1 332 человек при этом болезнь протекает бессимптомно. В общей сложности, с начала пандемии коронавирус подхватили 4 234 720 россиян. Кроме того, за последние сутки болезнь унесла жизни 439 пациентов. Нарастающим итогом число летальных случаев от COVID-19 в России выросло до 85 743 человек.

Покинули больницы по выздоровлению за минувшие сутки 16 020 человек, что на 4 400 случаев больше, чем новых заражений. Таким образом, количество пациентов, справившихся с инфекцией, увеличилось до 3 799 406 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице ситуация с коронавирусом стабилизируется, но по-прежнему остается одной из сложных в стране — за сутки COVID-19 выявили у 951 петербуржца.

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