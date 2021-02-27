Звезда «Ворониных» рассказала, сколько получают российские актеры

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова в своем Instagram делится с подписчиками секретами актерской профессии. В частности, исполнительница роли Веры рассказала о зарплатах работников сцены.

По словам актрисы, артист в труппе гостеатра получает 25-30 тысяч рублей — порой выше, но незначительно. При этом заработная плата не фиксированная, она складывается из количества выходов на сцену. Гонорар звезды театра, безусловно, будет выше оплаты неизвестного актера, но разница составит примерно 3-5 раз (25-50 тысяч и 5-12 тысяч рублей соответственно), в отличие от звезд шоу-бизнеса, которые за один концерт могут заработать около 1 млн рублей.

В условиях пандемии коронавируса и ограничений по количеству зрителей в залах заработок артистов также существенно урезался. В кино, в отличие от театра, оплачивается каждая съемочная сцена, что приносит актерам гораздо более внушительные суммы. На съемках начинающий артист получает 3-7 тысяч рублей в день, узнаваемый — 15-25 тысяч, звезда — 50-100 тысяч, а мега-звезда — около 150-250 тысяч рублей. Однако, подчеркнула Волкова, размер заработка всегда зависит от бюджета, материала, объема роли и режиссера.

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