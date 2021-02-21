Актриса Ильяшенко заявила о травле из-за «романа» с Прилучным

Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала о травле из-за слухов о ее романе Павлом Прилучным. Все началось после того, как в сети появилось ее совместное фото с коллегой.

Примерно за год до развода актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце на экраны вышел сериал «Призрак». Прилучный и Ильяшенко сыграли в нем главные роли. Тогда артист опубликовал в Instagram их совместную фотографию из гримерки.

Ильяшенко рассказала в своем Instagram-аккаунте, что после публикации снимка началось такое, что ее сильно обидело. Поклонники решили, что она – новая возлюбленная Прилучного, после чего в ее сторону посыпались оскорбления. Позже актер удалил снимок.

Напомним, Прилучный развелся с Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его роман с Мирославой Карпович. Звезды предпочитают не комментировать слухи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Прилучный жестко опроверг слухи о бедности и крупных долгах.