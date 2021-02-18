Прилучный жестко опроверг слухи о бедности и крупных долгах

Актер Павел Прилучный обвинил СМИ в травле и пригрозил сообщившие о его долгах и якобы многомиллионных потерях журналистам судом.
До подобных заявлений артиста довели новости о его якобы ухудшившемся финансовом положении после развода с моделью Агатой Муцениеце. Актер не стал игнорировать материалы и сделал обращение через Instagram Stories.
«Это называется буллинг», — заявил артист.
Прилучный напомнил в соцсети об ответственности за распространение ложной информации, а также подчеркнул, что не испытывает нужды в дополнительном пиаре.
Напомним, Прилучный развелся с Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его роман с Мирославой Карпович. Звезды предпочитают не комментировать слухи.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала дату выхода нового фильма Бекмамбетова «Девятаев», где главную роль сыгран Прилучный.