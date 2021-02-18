Прилучный жестко опроверг слухи о бедности и крупных долгах

Прилучный жестко опроверг слухи о бедности и крупных долгах
Павел Прилучный прокомментировал слухи о безденежье. Фото: скриншот Instagram

Актер Павел Прилучный обвинил СМИ в травле и пригрозил сообщившие о его долгах и якобы многомиллионных потерях журналистам судом.

До подобных заявлений артиста довели новости о его якобы ухудшившемся финансовом положении после развода с моделью Агатой Муцениеце. Актер не стал игнорировать материалы и сделал обращение через Instagram Stories.

«Это называется буллинг», — заявил артист.

Прилучный напомнил в соцсети об ответственности за распространение ложной информации, а также подчеркнул, что не испытывает нужды в дополнительном пиаре.

Напомним, Прилучный развелся с Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его роман с Мирославой Карпович. Звезды предпочитают не комментировать слухи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала дату выхода нового фильма Бекмамбетова «Девятаев», где главную роль сыгран Прилучный.

долги инстаграм павел прилучный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Финляндия продлила ограничения на пересечение границы
На Петропавловской заметили загорающих людей
Манукян признался, что засыпает рядом с коллегой
Тренер «Фиорентины» сомневается, что Кокорин сыграет в матче со ...
Врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса
На рынке в Петербурге нашли контрафактные сигареты на 100 млн рублей
Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 19 февраля
Петербуржцам рассказали, кому нельзя делать прививку от коронавируса