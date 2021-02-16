Стала известная дата выхода нового фильма Бекмамбетова «Девятаев»

Стала известная дата выхода нового фильма Бекмамбетова &#171;Девятаев&#187;
Павел Прилучный. Фото: кадр из трейлера к фильму "Девятаев"

Художественный фильм режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев», съемки которого велись в Петербурге и Кронштадте, представят на большом экране с 29 апреля.

Во вторник, 16 февраля, студия Sony опубликовала на YouTube первый трейлер военной драмы «Девятаев» с Павлом Прилучным в главной роли.

Действие картины происходит летом 1944 года. В бою с немецкими истребителями советский лётчик Михаил Девятаев попадает в плен и решает бежать из концлагеря на самолете.

Главные роли в картине сыграли Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Дарья Златопольская, Дмитрий Лысенков и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Прилучный резко «постарел» после развода с Муцениеце.

Напомним, Прилучный развелся с Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его роман с Мирославой Карпович. Возлюбленные предпочитают не комментировать слухи.

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