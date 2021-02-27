На Сахалине дети-«единороги» напали на ювелирный магазин

Об инциденте рассказала владелица ювелирного салона в своем Instagram. Она отнеслась к ситуации с юмором. Скриншот: Instagram @jenya_moon

Об инциденте рассказала владелица ювелирного салона в своем Instagram. Она отнеслась к ситуации с юмором. Скриншот: Instagram @jenya_moon

В Южно-Сахалинске дети, переодетые в костюмы единорогов, ворвались в ювелирный магазин с молотком и разгромили витрины.

О странном инциденте заявила на своей странице в Instagram хозяйка магазина. Она опубликовала видео, на котором сотрудница салона рассказывает подробности происшествия. По словам женщины, «это вообще что-то неадекватное». Предположительно, дети снимали видео для социальной сети TikTok, поскольку на головах у них было что-то похожее на камеры.

Продавец погналась за одним из детей, но не успела его поймать. Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы. Добавим, что школьники ничего не украли — схватили лишь кольцо за 20 тысяч рублей, но его позже нашли на полу.

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