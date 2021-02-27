В Петербурге выставили на продажу карандаш Путина

В Петербурге выставили на продажу карандаш Путина
Путинский карандаш продают за 2,5 млн рублей. Фото: скриншот трансляции

Продавец запросил 2,5 миллиона рублей, а затем снял объявление с публикации.

В Санкт-Петербурге выставили на продажу обгрызенный карандаш, которым якобы пользовался президент России Владимир Путин. В объявлении, опубликованном на сайте «Авито», было сказано, что стоимость лота оценивается в 2,5 миллиона. Продавец добавил, что торговаться не намерен.

«Сохранен в своём первовозданном виде, когда он служил своему хозяину графитом и оболочкой из дерева в Санкт-Петербурге. Исключительная вещь в своём роде, не имеющая аналогов», — написал автор объявления.

Спустя время мужчина снял объявление с продажи. То ли карандаш кто-то купил, то ли продавец передумал. Напоминаем, что якобы путинские карандаши уже пытались продавать несколько раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге продают визитку Путина за 2 млн рублей.

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