На Украине прогремел взрыв в коронавирусном госпитале

На Украине прогремел взрыв в коронавирусном госпитале
По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб и один пострадал. Фото: pixabay

В субботу, 27 февраля, в украинском городе Черновцы произошел взрыв в больнице №1, куда госпитализируют зараженных коронавирусной инфекцией.

О чрезвычайном происшествии оповестила заместитель главы областной администрации Наталья Гусак на своей странице в социальной сети Facebook. Она отметила, что уже находится в пострадавшем медицинском учреждении и занимается транспортировкой пациентов в другие больницы. Причина взрыва Гусак не уточняет.

По предварительным сведениям издания «Чернівецький Промінь», на втором этаже инфекционного стационара взорвался баллон с кислородом. Один человек погиб, еще один пострадал. О состоянии пострадавшего подробностей пока нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несколько дней назад под Оренбургом произошел взрыв на магистральном газопроводе.

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