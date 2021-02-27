Ученые назвали четыре заболевания, провоцирующие тяжелую форму COVID-19

Снижение распространенности каждого из этих заболеваний на 10% позволило бы на 11% сократить число госпитализаций. Фото: pixabay

Снижение распространенности каждого из этих заболеваний на 10% позволило бы на 11% сократить число госпитализаций. Фото: pixabay

Американские исследователи выяснили, что ожирение, гипертония, диабет или сердечная недостаточность значительно повышают риски госпитализации и осложнений при коронавирусной инфекции.

Результатами исследований ученые поделились Journal of the American Heart Association. Специалисты изучили свыше 900 тысяч случаев госпитализации из-за заражения COVID-19 до 18 ноября 2020 года. Оказалось, что 30% случаев связаны с ожирением, 26% — с гипертонией, 21% — с диабетом и 12% — с сердечной недостаточностью.

Еще одним неблагоприятным фактором является возраст пациента в сочетании с анамнезом. Люди с диабетом старше 65 лет оказывались на больничной койке при коронавирусе в 29% случаев, а пациенты младше 50 лет — лишь в 8%.

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