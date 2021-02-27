Зеленый чай может помочь в борьбе с облысением

Популярный напиток способствует росту волос.

Эксперты заявили, что зеленый чай может помочь людям, страдающим от облысения. Они отмечают, что напиток в целом является очень полезным, так как в нем в больших количествах содержатся антиоксиданты. Именно это вещество помогает волосам расти.

Также в зеленом чае содержится эпигаллокатехина галлата, который благотворно влияет на состояние волосяных фолликулов. Благодаря веществу волосы перестают выпадать и истончаться, а также оно помогает бороться с перхотью, шелушением и псориазом.

Благодаря зеленому чаю волосы получают увлажнение и питание, а кожа головы – недостающий белок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зеленый чай с имбирем снижает вероятность появления рака.