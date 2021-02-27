В Ленобласти уровень безработицы сократился до 2%

В Ленинградской области с начала 2021 года новую работу смогли найти 2,7 тыс. жителей. Однако около 21 тыс. по-прежнему остаются нетрудоустроенными.

Об этом стало известно в субботу, 27 февраля. Как сообщает пресс-служба администрации региона, безработными остаются 1,96% человек, что составляет 21 тыс. На 1 января данный показатель был равен 2,89%, а число безработных составляло 30 тыс. человек.

Кроме этого, ситуация в феврале изменилась и в Петербурге. Без работы в городе на 20 января находились 84 тыс. 610 человек, а уже у 20 февраля на учете остались 79 тыс. 170 горожан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Госдуме предложили изменить порядок подсчета зарплат россиян. Депутат Государственной Думы РФ Андрей Ветлужских предложил считать медианную зарплату, а не среднюю арифметическую при сборе статистики по уровню оплаты труда в стране.