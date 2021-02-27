В Италии ужесточили ограничения из-за новой вспышки Covid-19

Министерство здравоохранения Италии приняло решение о новых мерах из-за сильной активности коронавирусной инфекции. Глава ведомства Роберто Сперанса подписал соответствующее распоряжение.

Об этом стало известно в воскресенье, 28 февраля. Как сообщает Ansa, ограничения коснутся Ломбардии и Пьемонте, а также городов Турин и Милан. Оба региона перейдут в «оранжевый» сектор опасности. Также к ним присоединится область Марке, которая расположена в центральной части Италии. В «красную» зону попадут Молизе и Базиликата.

Главными мерами станут закрытие заведений общепита, а также ограничения на передвижение граждан. Жителям городов запретят выезд за пределы населенных пунктов. В «красных» зонах школьники перейдут на онлайн-обучение.

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