Чехия направила запрос России о поставках вакцины «Спутник V»

Чехия направила запрос России о поставках вакцины «Спутник V»
Президент Чехии Милош Земан и президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент Чехии Милош Земан рассчитывает на российскую вакцину от коронавируса. Власти страны направили запрос президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о поставках препарата «Спутник V».

Об этом стало известно в субботу, 27 февраля. Как сообщает телеканал CNN Prima со ссылкой на слова Милоша Земана, чешская сторона уверена в получении вакцины для своих граждан. Соответствующий запрос уже направлен в Россию.

«Нам, конечно же, потребуется сертификация, причем не обязательно Европейским агентством лекарственных средств. Для меня было бы совершенно достаточно сертификата от Государственного института по контролю за лекарственными препаратами», – заявил Милош Земан.

Отмечается, что президент Чехии обратился к Владимиру Путину по договоренности с премьер-министром республики Андреем Бабишем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что биолог рассказала, как переносят Covid-19 пациенты женского и мужского пола.

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