Названы темы, о которых лучше не говорить с банком

Россиян предупредили о том, как обезопасить себя от банковских мошенников. Для этого нужно запомнить, какие темы запрещены при общении с представителями банка.

Как передает агентство «Прайм» со ссылкой на советника, руководителя практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов, ни при каких обстоятельствах нельзя называть пин-код карты, пароль интернет-банка, а также коды подтверждения, присылаемые банком.

Кроме этого, специалист добавил, что в случае подобного диалога стоит положить трубку и уже позже перезвонить в банк по проверенному номеру. Самое главное правило – быть бдительным, считает Константинов.

«Предугадать, каким образом вас будут пытаться обокрасть в следующий раз просто невозможно», – заключил специалист.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянам рассказали, как бороться с телефонными мошенниками.