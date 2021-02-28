Орнитолог рассказал, каких птиц петербуржцы могут привлечь к своему окну кормушкой

Орнитолог рассказал, каких птиц петербуржцы могут привлечь к своему окну кормушкой
К кормушкам прилетят воробьи. Фото: Pixabay

Если жители Петербурга и Ленобласти оборудуют свои окна кормушками, то наверняка смогут увидеть воробьев, синиц и лазоревок. Об этом рассказал основатель сообщества орнитологических экскурсий и сотрудник института, Сергей Петров.

По его словам, под кормушками чаще всего можно увидеть перелетных птиц, которые в небольшом количестве зимуют в городе на Неве. Например, черные дрозды, зарянки или зяблики.

Как сообщили в пресс-службе Зоологического музея Петербурга, рядом с кормушкой есть шанс встретить пищух и желтоголовых корольков. Они довольствуются осколками семян, которые уронили другие птицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заметили самую крупную птицу Балтики. Известно, что птица довольно редкая и занесена в Красную книгу России.

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