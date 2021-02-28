В Петербурге осталось 2 486 свободных коек для пациентов с COVID-19

В Петербурге осталось 2 486 свободных коек для пациентов с COVID-19
Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1

В Санкт-Петербурге продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. За неделю количество зараженных снизилось на 37,6 %

Так, за прошедшие 24 часа в городе выявили 1 240 новых случаев коронавирусной инфекцией — на 37,66%, чем неделей ранее.

Как сообщили в информационной справке, опубликованной на сайте городской администрации, число госпитализации, наоборот, выросло. Свободный коечный фонд для инфицированных COVID-19 в больницах города составляет 32 %, это 2 486 свободных мест.

Напомним, Петербург остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки в городе выявили 951 зараженного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество ковид-пациентов в Петербурге за неделю снизилось на почти 40%.

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