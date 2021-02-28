Автомобилист случайно снял на видео фотосессию обнаженной девушки на КАД

Автомобилист случайно снял на видео фотосессию обнаженной девушки на КАД
Как у пары родилась идея подобной съемки, осталось неизвестным - взять комментарии у моделей не удалось. Фото: pixabay

В субботу, 27 февраля, петербургские автомобилисты наблюдали странное явление на Кольцевой автодороге (КАД), а один из водителей невольно запечатлел происходящее на видео.

Речь идет о фотосессии, которую устроили возле съезда с КАД на проспект Обуховской Обороны девушка и молодой человек. Сама по себе идея подобной съемки кажется весьма необычной, однако обстоятельства усугублялись тем, что модель, позирующая фотографу, была совершенно обнаженной — из одежды на девушке оставались лишь сапоги.

При этом её партнер делал снимки на смартфон, а не профессиональный фотоаппарат, передает портал «Мегаполис». Как отмечают очевидцы, оба участника фотосессии вышли из автомобиля, припаркованного на обочине неподалеку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала об автомобильных номерах, потерянных в гигантской луже, образовавшейся под небезызвестным «мостом глупости» на Софийской улице.

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