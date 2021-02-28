В Италии вновь ужесточили коронавирусные ограничения в нескольких регионах

В Италии с начала пандемии выявлено более 2,91 млн случаев заражения. Наиболее сложная ситуация в регионе Ломбардия, на который приходится 600 тысяч от всех инфицированных. Фото: pixabay

В Италии с начала пандемии выявлено более 2,91 млн случаев заражения. Наиболее сложная ситуация в регионе Ломбардия, на который приходится 600 тысяч от всех инфицированных. Фото: pixabay

Глава Министерства здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал постановление, ужесточающее антиковидные ограничения в Ломбардии и Пьемонте.

Согласно документу, санитарно-эпидемиологический надзор усиливается, в частности, в таких крупных городах, как Милан и Турин, расположенных на севере Италиии. С 1 марта оба региона переводят в так называемую “оранжевую” зону, сообщает издание Ansa в субботу, 27 февраля.

Это значит, что местные бары и рестораны снова закроются, а жителям запретят покидать города. В “красных” регионах школьники вернутся к дистанционному обучению. Напомним, что Италия является одной из самых неблагополучных в отношении COVID-19 стран — с начала пандемии там зарегистрировано более 2,9 млн инфицированных, ежедневно диагностируют свыше 10 тысяч новых случаев заражения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что артистов Итальянского цирка Togni привили от COVID перед выступлением в Петербурге.