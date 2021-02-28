Весна в Ленобласти начнется с плотного тумана

Весна в Ленинградской области начнется с плотного тумана. Повышается опасность на дорогах, в акваториях области, а также в небе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ссылаясь на информацию ФГБУ «Северо-Западного УГМС», местами ожидается туман с видимостью 500-1000 метров. В отдельных районах туман продолжит стоять ночью и утром следующего дня.

В целом 1 марта в регионе прогнозируется облачная с прояснением погода, местами небольшой мокрый снег, морось.

На дорогах возможна гололедица, атмосферное давление в течение суток будет слабо понижаться. Спасатели готовы к неблагоприятным условиям в регионе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какой будет погода в европейской части России в марте.