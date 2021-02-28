Американские ученые заявили, что биткоины представляют угрозу для климата

Биткоин активно майнят, однако в далёкой перспективе эксперты не считают его надежным вкладом средств. Фото: pixabay

Биткоин активно майнят, однако в далёкой перспективе эксперты не считают его надежным вкладом средств. Фото: pixabay

Майнинг криптовалюты расходует огромное количество электроэнергии, что является опасным для климата, установили американские исследователи.

На добычу биткоинов тратятся объемы электричества, сравнимые с годовым энергопотреблением некоторых стран, пишет издание The Guardian. Это связано с тем, что майнинг требует от компьютера выполнения сложной последовательности алгоритмов — затраты составляют десятки тераватт электроэнергии ежегодно, отмечает профессор экономики Университета Нью-Мексико Бенджамин Джонс.

Напомним, что биткоин является самой дорогостоящей и известной криптовалютой на сегодняшний день. По текущему курсу его стоимость составляет 44 795 долларов.

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